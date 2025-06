CELL

Cellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

NamnCELL

RankNo.1125

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.59%

Cirkulationsutbud28,599,167.9041012

Maxutbud30,300,000

Totalt utbud32,559,591

Cirkulationshastighet0.9438%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin13.189931682469501,2021-11-16

Lägsta pris0.12761940186248863,2023-06-01

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionCellframe Network is a scalable, open-source, next-generation platform for building and bridging blockchains and services secured by post-quantum encryption.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.