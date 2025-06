CBPAY

CoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem.

NamnCBPAY

RankNo.2105

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud3,680,656,565

Maxutbud40,000,000,000

Totalt utbud40,000,000,000

Cirkulationshastighet0.092%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.001363895631335368,2024-11-25

Lägsta pris0.000091017946378785,2025-03-11

Offentlig blockkedjaXDB

