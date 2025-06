CBL

Credbull is an innovative and fastest growing RWA project and the first onchain private credit fund platform offering Stable High Yield & Asset Liquidity. It democratizes access to the high performing $2.0 Trillion private credit lending market through its proprietary open architecture and gamified token activated app - inCredbull Earn - rewarding users with up-to 40%+ returns.

NamnCBL

RankNo.2203

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.07%

Cirkulationsutbud174,094,974.14923444

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.174%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.04105825377585688,2024-11-19

Lägsta pris0.002902456239858112,2025-03-18

Offentlig blockkedjaARB

