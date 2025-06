CAS

Cashaa is the largest crypto-friendly neo-bank based in the UK banking hundreds of crypto businesses. It is started in 2016, as a P2P cash transfer service from the UK to Asia and Africa (CashAA), using Bitcoin. In late 2017 Cashaa decided to solve the banking issue for the entire crypto industry. Now they are ready with a crypto-friendly banking platform for old and new money.

NamnCAS

RankNo.1797

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud1,000,000,000

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet1%

Utgivningsdatum2020-05-08 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.02 USDT

Högsta någonsin0.22902704,2021-02-22

Lägsta pris0.000986640148312823,2025-03-21

Offentlig blockkedjaBSC

