CAR is a fungible crypto asset created on the Solana blockchain, representing the official meme of the Central African Republic and supported by President Faustin-Archange Touadéra.

RankNo.523

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.73%

Cirkulationsutbud999,967,194.338129

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud999,967,194.338129

Cirkulationshastighet0.9999%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.8087050671825415,2025-02-10

Lägsta pris0.000097292665942939,2025-02-09

Offentlig blockkedjaSOL

