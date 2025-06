BZZ

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

NamnBZZ

RankNo.1088

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.45%

Cirkulationsutbud52,600,660.90444622

Maxutbud63,149,437

Totalt utbud63,149,437

Cirkulationshastighet0.8329%

Utgivningsdatum2021-06-21 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin59.64320391,2021-06-21

Lägsta pris0.12197999757777185,2025-03-13

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

