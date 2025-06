BXN

BlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

NamnBXN

RankNo.1219

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.03%

Cirkulationsutbud4,489,589,680

Maxutbud49,999,999,999

Totalt utbud49,999,999,999

Cirkulationshastighet0.0897%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.016693500834807095,2024-04-04

Lägsta pris0.001475701559566274,2025-05-31

Offentlig blockkedjaNONE

IntroduktionBlackFort is a cutting-edge blockchain platform, designed to be a top-tier Layer 1 blockchain. It is EVM-compatible, boasting fast transaction speeds, scalability, security, and efficiency. Utilizing the POSA consensus algorithm, it offers straightforward access for users to become delegators.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.