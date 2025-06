BVM

BVM is the L2 blockchain meta-protocol, enabling builders to launch their own Bitcoin L2 that utilizes DA (data availability) layer to solve scalability constraints on Bitcoin. This approach allows BVM to function as a general-purpose state machine utilizing Bitcoin’s security and data availability without additional network or consensus protocol.

RankNo.1823

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.40%

Cirkulationsutbud24,818,920

Maxutbud0

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin6.828371845051454,2024-04-18

Lägsta pris0.0396063890480394,2025-04-06

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

