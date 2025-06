BUNNY

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

NamnBUNNY

RankNo.2960

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)9.63%

Cirkulationsutbud510,232

Maxutbud1,000,000

Totalt utbud910,789

Cirkulationshastighet0.5102%

Utgivningsdatum2021-04-12 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin553.31998667,2021-04-27

Lägsta pris0.04512060669859712,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

