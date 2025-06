BTM

Bytom is an interactive protocol of multiple byte assets. Heterogeneous byte-assets (indigenous digital currency, digital assets) that operate in different forms on the Bytom Blockchain and atomic assets (warrants, securities, dividends, bonds, intelligence information, forecasting information and other information that exist in the physical world) can be registered, exchanged, gambled and engaged in other more complicated and contract-based interoperations via Bytom.

NamnBTM

RankNo.1568

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud1,640,515,591.91

Maxutbud2,100,000,000

Totalt utbud2,100,000,000

Cirkulationshastighet0.7811%

Utgivningsdatum2019-10-29 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.038 USDT

Högsta någonsin1.174780011177063,2018-04-24

Lägsta pris0.001250525573799252,2025-04-09

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionBytom is an interactive protocol of multiple byte assets. Heterogeneous byte-assets (indigenous digital currency, digital assets) that operate in different forms on the Bytom Blockchain and atomic assets (warrants, securities, dividends, bonds, intelligence information, forecasting information and other information that exist in the physical world) can be registered, exchanged, gambled and engaged in other more complicated and contract-based interoperations via Bytom.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.