BST Chain's native coin, BSTC, serves as the primary utility token within the ecosystem. It facilitates transactions, incentivizes network participants, and enables access to platform features. With a maximum circulation of 7.86 billion coins, BSTC powers the decentralized gemstone trading platform, ensuring seamless operations and fostering economic activity.

RankNo.8015

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud7,860,000,000

Totalt utbud7,860,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin7.002858227510038,2024-11-26

Lägsta pris0.34988049039804847,2025-01-19

Offentlig blockkedjaBSTC

