BSCPAD

$BSCPAD aims to become the next evolution of blockchain launchpads solving the fundamental flaws that plague existing launchpads. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.

NamnBSCPAD

RankNo.1870

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.48%

Cirkulationsutbud79,211,621

Maxutbud0

Totalt utbud175,600,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin7.44383087,2021-03-07

Lägsta pris0.016295523569938925,2025-05-04

Offentlig blockkedjaBSC

Sektor

Sociala medier

