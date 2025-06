BRAWL

BitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

RankNo.2165

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud8,805,610,436.959196

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud9,999,441,090.619734

Cirkulationshastighet0.8805%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.006581150523754759,2024-04-01

Lägsta pris0.000058965257109979,2025-04-24

Offentlig blockkedjaSOL

