BOSON

Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

NamnBOSON

RankNo.862

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.79%

Cirkulationsutbud147,218,705.3901309

Maxutbud200,000,000

Totalt utbud200,000,000

Cirkulationshastighet0.736%

Utgivningsdatum2021-04-08 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin6.92578088,2021-04-09

Lägsta pris0.08888286679092376,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.