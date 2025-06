BONE

BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply.

NamnBONE

RankNo.462

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2.71%

Cirkulationsutbud229,923,350.6228802

Maxutbud250,000,000

Totalt utbud249,999,401.82484713

Cirkulationshastighet0.9196%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin41.67355339721391,2021-09-13

Lägsta pris0.19739452444027134,2025-03-11

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

