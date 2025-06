BOND

BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

NamnBOND

RankNo.1728

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)11.87%

Cirkulationsutbud7,910,262.29101514

Maxutbud10,000,000

Totalt utbud10,000,000

Cirkulationshastighet0.791%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin185.92532004,2020-10-27

Lägsta pris0.17147494024582804,2025-02-26

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

