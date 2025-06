BLUE

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

NamnBLUE

RankNo.616

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)7.16%

Cirkulationsutbud305,592,958

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.3055%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.8407586553598296,2024-12-15

Lägsta pris0.057467810972881075,2025-04-07

Offentlig blockkedjaSUI

IntroduktionBluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.