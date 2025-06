BLOCX

"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

NamnBLOCX

RankNo.1882

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.38%

Cirkulationsutbud100,105,173.9817376

Maxutbud169,000,000

Totalt utbud115,525,441.8654113

Cirkulationshastighet0.5923%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.35030075592322985,2023-11-29

Lägsta pris0.007656493106448545,2025-03-11

Offentlig blockkedjaNONE

Introduktion"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.