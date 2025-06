BLENDR

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

NamnBLENDR

RankNo.1756

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.34%

Cirkulationsutbud40,057,909.37023298

Maxutbud42,000,000

Totalt utbud42,000,000

Cirkulationshastighet0.9537%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.2763998001721975,2024-03-30

Lägsta pris0.029435313765964553,2024-03-02

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionBlendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.