BLADE

Blade Games is a on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.

NamnBLADE

RankNo.3466

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.5958419125316985,2024-12-24

Lägsta pris0.019106848916821857,2025-05-11

Offentlig blockkedjaARB

IntroduktionBlade Games is a on-chain game + AI agent ecosystem built around the zkVM stack. We are building AI agents operating in games, where users can play, train and create their own on-chain economies.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.