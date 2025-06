BIZA

BizAuto is a cryptoasset that can be used as a means of payment and BizAuto MainNet improves transaction speed and applies quantum random number technology to enhance security by adopting a consensus algorithm of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

NamnBIZA

RankNo.1570

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.12%

Cirkulationsutbud2,677,034,361

Maxutbud3,800,000,000

Totalt utbud3,800,000,000

Cirkulationshastighet0.7044%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.03696337522917914,2022-11-06

Lägsta pris0.00073821718670139,2024-06-25

Offentlig blockkedjaBIZA

IntroduktionBizAuto is a cryptoasset that can be used as a means of payment and BizAuto MainNet improves transaction speed and applies quantum random number technology to enhance security by adopting a consensus algorithm of the Delegated Proof-of-Stake (DPoS).

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.