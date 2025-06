BIST

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

NamnBIST

RankNo.2250

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)%0,00

Cirkulationsutbud57.402.226

Maxutbud99.000.000

Totalt utbud99.000.000

Cirkulationshastighet0.5798%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.36994173,2021-05-18

Lägsta pris0.006156623433934821,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

