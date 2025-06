BFTOKEN

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

NamnBFTOKEN

RankNo.2183

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.24%

Cirkulationsutbud32,736,873.2708

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.0327%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.08334376693291244,2025-05-07

Lägsta pris0.009857370304020941,2025-05-30

Offentlig blockkedjaETH

