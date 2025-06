BERAFI

BeraFi is a DeFi platform for Berachain, simplifying trading with account abstraction, social logins, and gas-sponsored transactions. It offers best price aggregation, batch transactions, and liquidity mining.

NamnBERAFI

RankNo.

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud0

Totalt utbud800,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin,

Lägsta pris,

Offentlig blockkedjaBERACHAIN

IntroduktionBeraFi is a DeFi platform for Berachain, simplifying trading with account abstraction, social logins, and gas-sponsored transactions. It offers best price aggregation, batch transactions, and liquidity mining.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.