BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

RankNo.517

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.03%

Cirkulationsutbud6,820,778,750

Maxutbud7,200,000,000

Totalt utbud7,200,000,000

Cirkulationshastighet0.9473%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.40805462,2021-08-24

Lägsta pris0,2021-08-19

Offentlig blockkedjaAVAX_CCHAIN

