BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

RankNo.1974

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)3,63%

Cirkulationsutbud10 000 000

Maxutbud150 000 000

Totalt utbud70 000 000

Cirkulationshastighet0.0666%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin31.27256325463208,2024-04-28

Lägsta pris0.029521368654668333,2025-04-08

Offentlig blockkedjaBSC

