BBB

Bitgreen is a trusted leader in developing blockchain solutions to maximize verifiability, scaling, and market opportunities in solar and renewable energy, carbon offsets, environmental certification, and enterprise-grade sustainability solutions.

NamnBBB

RankNo.6116

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud500,000,000

Totalt utbud499,998,755

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.210101257388927,2024-11-05

Lägsta pris0.009998377710226476,2025-01-28

Offentlig blockkedjaBASE

IntroduktionBitgreen is a trusted leader in developing blockchain solutions to maximize verifiability, scaling, and market opportunities in solar and renewable energy, carbon offsets, environmental certification, and enterprise-grade sustainability solutions.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.