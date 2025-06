BAX

Babb is a financial blockchain platform based in London (United Kingdom) that aims to bring accessible financial services for the unbanked and under-banked. Babb's mission is to become a decentralized banking platform that leverages blockchain, AI, and biometrics technology to offer anyone in the world access to peer-to-peer financial services.

NamnBAX

RankNo.1593

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud76,659,947,394

Maxutbud100,000,000,000

Totalt utbud96,000,000,000

Cirkulationshastighet0.7665%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.003376659937202931,2018-04-27

Lägsta pris0.0000161,2021-01-11

Offentlig blockkedjaETH

Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.