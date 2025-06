BARS

Banksters combines the excitement of gaming with real-time trading simulations, creating an engaging platform for learning and mastering financial markets. Through interactive gameplay, users employ strategic abilities like Market Squeeze and Insider Trade to navigate and influence virtual economies. Central to this ecosystem is the BARS token, which facilitates not just gameplay advancements but also deeper interaction with the game's features.

NamnBARS

RankNo.4764

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud300,000,000

Totalt utbud300,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.10107709976178446,2024-05-31

Lägsta pris0.000314279097730117,2025-01-30

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

