BADGER

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

NamnBADGER

RankNo.811

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)143.51%

Cirkulationsutbud20,382,502.43889186

Maxutbud21,000,000

Totalt utbud21,000,000

Cirkulationshastighet0.9705%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin89.50387575,2021-02-09

Lägsta pris0.7534487788836807,2025-04-16

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionBadger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.