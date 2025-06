BAC

Cdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.

NamnBAC

RankNo.

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud0

Totalt utbud31,290,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin,

Lägsta pris,

Offentlig blockkedjaMATCHAIN

IntroduktionCdari is a Web3 on-chain marketplace that integrates shopping, entertainment, and rewards, introducing a new economic model that revolutionizes how online shoppers and brands interact and transact. Tokenized Shopping, On-Chain Transactions, Product Verification, DeFi in E-commerce, Data Ownership and Monetization, Web3-Native Ads, AI-Powered Market Analytics.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.