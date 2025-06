BABYSWAP

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud620,895,960

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.6208%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin4.48589634767712,2021-12-07

Lägsta pris0.00077617138051725,2025-03-07

Offentlig blockkedjaBSC

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Sektor

Sociala medier

