Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

RankNo.1378

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.06%

Cirkulationsutbud318,788,313

Maxutbud500,000,000

Totalt utbud500,000,000

Cirkulationshastighet0.6375%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin1.0090500656505639,2022-12-16

Lägsta pris0.009119511856648504,2025-04-07

Offentlig blockkedjaKLAY

