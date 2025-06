AX

AurusX (AX) is the Aurus ecosystem token, which can be staked in the Aurus mobile app to earn rewards in tGOLD, tSILVER, and tPLATINUM tokens. Each token is backed by 1 gram of physically allocated gold, silver and platinum respectively.

NamnAX

RankNo.2649

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud2,853,891

Maxutbud30,000,000

Totalt utbud30,000,000

Cirkulationshastighet0.0951%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin28.62682125,2021-04-09

Lägsta pris0,2021-02-10

Offentlig blockkedjaETH

