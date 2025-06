AVERY

Avery Games' represents a pioneering advancement in game development, leveraging the transformative potential of Web3 technology to reshape the gaming experience. Our vision is to place true ownership of digital assets in the hands of players and foster a dynamic economy where in-game assets are not only owned but also freely traded. Our flagship title, Avery Sword, embodies these principles as a side-scrolling action game that integrates the innovative $AVERY tokenomics and Web3 ecosystem.

NamnAVERY

RankNo.3551

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0,00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud10 000 000 000

Totalt utbud10 000 000 000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.2986294147131964,2025-03-10

Lägsta pris0.00002487567562237,2025-05-29

Offentlig blockkedjaTONCOIN

Sektor

Sociala medier

