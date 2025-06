AVAXAI

AIvalanche DeFAI Agents is the premier AI project enabling anyone to easily create, deploy, manage, interact and trade tokenized AI and DeFAI Agents on the Avalanche blockchain.

NamnAVAXAI

RankNo.2736

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.21%

Cirkulationsutbud190,293,475

Maxutbud0

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.00616338940757264,2025-02-05

Lägsta pris0.000466653833301345,2025-05-24

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionAIvalanche DeFAI Agents is the premier AI project enabling anyone to easily create, deploy, manage, interact and trade tokenized AI and DeFAI Agents on the Avalanche blockchain.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.