AUTO is native utility and governance token to the Autofarm protocol which initiated on the 15th of Dec 2020 on Binance Smart Chain (BSC). The AUTO token can be used for proposals voting and will receive fees that are earned from the protocol.

RankNo.2169

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)140.80%

Cirkulationsutbud76,665.77431635

Maxutbud80,638.18932503

Totalt utbud78,173.31404734

Cirkulationshastighet0.9507%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin13532.25332614,2021-02-19

Lägsta pris6.7414670040201266,2025-04-07

Offentlig blockkedjaBSC

