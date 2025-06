AURORA

Aurora is infrastructure technology that helps Ethereum users and dApps to easily move to the NEAR blockchain in order to remove gas fees scale. Aurora is fully EVM compatible and built on the NEAR Protocol. It delivered a turn-key solution for developers to operate their apps on an Ethereum-compatible, high-throughput, scalable and future-safe platform, with low transaction costs for their users.

NamnAURORA

RankNo.522

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.11%

Cirkulationsutbud607,115,928

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud999,867,303

Cirkulationshastighet0.6071%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin35.429399334216264,2022-01-16

Lägsta pris0.04756432776797119,2023-10-19

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

