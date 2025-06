ATLAS

Star Atlas is a virtual gaming metaverse emerging from the confluence of state-of-the-art blockchain, real-time graphics, multiplayer video game, and decentralized financial technologies

NamnATLAS

RankNo.826

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud19,355,943,534.0381

Maxutbud0

Totalt utbud36,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.27733053,2021-09-04

Lägsta pris0.001055451369523987,2025-05-31

Offentlig blockkedjaSOL

