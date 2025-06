ASTO

Altered State Machine (ASM) is a decentralised protocol for Non-Fungible Intelligence (NFI) - bringing users and developers the ability to create, own, trade, and train AI agent via NFTs, to power up the metaverse.

NamnASTO

RankNo.3401

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.00%

Cirkulationsutbud0

Maxutbud2,384,000,000

Totalt utbud2,384,000,000

Cirkulationshastighet0%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.5638539010963559,2022-04-09

Lägsta pris0.007771144174998824,2025-04-09

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionAltered State Machine (ASM) is a decentralised protocol for Non-Fungible Intelligence (NFI) - bringing users and developers the ability to create, own, trade, and train AI agent via NFTs, to power up the metaverse.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.