ASM

$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

NamnASM

RankNo.1931

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)5.18%

Cirkulationsutbud4,400,000

Maxutbud10,000,000

Totalt utbud10,000,000

Cirkulationshastighet0.44%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.753173777433573,2023-02-08

Lägsta pris0.22074050676539153,2025-04-07

Offentlig blockkedjaCHZ

Introduktion$ASM is the name of AS Monaco’s only official Fan Token™. The Fan Token™ is a digital asset that never expires, and gives you the right to vote on certain official Club decisions, as well as unprecedented access to your team and to have incredible, never-before-seen experiences.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.