ARKM

ARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

NamnARKM

RankNo.299

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)25.38%

Cirkulationsutbud225,100,000

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.2251%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin3.9939637047529053,2024-03-10

Lägsta pris0.28693406195211785,2023-10-19

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionARKM is the Arkham platform’s native utility token. Its utility include using it as a currency to access the premium features of Arkham Intel Exchange at a discount, incentives to facilitate transactions on the intel exchange marketplace and Governance.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.