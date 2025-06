APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

NamnAPT

RankNo.33

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0009%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)21.23%

Cirkulationsutbud630,497,144.4288361

Maxutbud∞

Totalt utbud1,149,893,871.339484

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin19.90315084342996,2023-01-30

Lägsta pris3.086972917064586,2022-12-29

Offentlig blockkedjaAPTOS

IntroduktionAptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.