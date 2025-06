APE

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

NamnAPE

RankNo.117

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0001%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)5.17%

Cirkulationsutbud752,651,515

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.7526%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin39.398856949363356,2022-03-17

Lägsta pris0.3544842084576708,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

