Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

RankNo.574

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.38%

Cirkulationsutbud97,499,965.5404165

Maxutbud100,000,000

Totalt utbud100,000,000

Cirkulationshastighet0.9749%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin2.2902790570354257,2024-12-01

Lägsta pris0.22281469458291092,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.