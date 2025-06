ANVL

Anvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment. Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

NamnANVL

RankNo.

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0

Cirkulationsutbud--

Maxutbud0

Totalt utbud100,000,000,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin,

Lägsta pris,

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionAnvil is a system of Ethereum-based smart contracts that manages collateral and issues fully secured credit. A primary example is a letter of credit (LOC), analogous to a paper bank cheque drawing verified funds, providing an economic guarantee of payment. Anvil enables transparency and trustless verification of assets, thereby reducing counterparty risk. The protocol is designed for maximum efficiency and extensibility to incorporate collateral throughout decentralized and traditional finance.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.