ANLOG

By enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.

NamnANLOG

RankNo.1636

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.01%

Cirkulationsutbud1,857,089,402

Maxutbud∞

Totalt utbud9,057,971,000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.004004532301968721,2025-02-16

Lägsta pris0.001099883471799137,2025-04-22

Offentlig blockkedjaANLOG

IntroduktionBy enabling diverse L1 and L2 networks to exchange messages, Analog aims to resolve composability challenges that currently hinder the development of powerful cross-chain applications. As an omnichain interoperability solution built as an independent chain, Analog empowers dApp developers to build and connect their smart contracts and applications across multiple chains, fostering greater collaboration and innovation in the blockchain ecosystem.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.