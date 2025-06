ALICE

My Neighbor Alice is a multiplayer blockchain builder game, where anyone can buy and own virtual islands, collect and build exciting items and meet new friends.

NamnALICE

RankNo.591

Marknadsvärde$0,00

Marknadsvärde efter full utspädning$0,00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)12,71%

Cirkulationsutbud100 000 000

Maxutbud0

Totalt utbud100 000 000

Cirkulationshastighet%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin42.55032036,2021-03-15

Lägsta pris0.3288397607327407,2025-04-07

Offentlig blockkedjaETH

Sektor

Sociala medier

