Algorand is a public, permissionless, pure proof of stake blockchain that ensures full participation, protection and speed within a truly decentralized network. Algorand removes technical barriers that have undermined mainstream blockchain adoption: decentralization, scale, and security. Algorand is built by a team with deep roots in academic theory and science, led by Turing award winner Silvio Micali who has dedicated his career to pioneering research in the field of cryptography.

RankNo.53

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0005%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.52%

Cirkulationsutbud8,609,620,063.788755

Maxutbud10,000,000,000

Totalt utbud10,000,000,000

Cirkulationshastighet0.8609%

Utgivningsdatum2019-06-17 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades0.05 USDT

Högsta någonsin3.28017860614,2019-06-21

Lägsta pris0.08761089660746404,2023-09-11

Offentlig blockkedjaALGO

