ALCH

Alchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

NamnALCH

RankNo.323

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2.82%

Cirkulationsutbud850,000,000

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.85%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.23887932647501248,2025-01-02

Lägsta pris0.014205920209852068,2025-02-25

Offentlig blockkedjaSOL

IntroduktionAlchemist AI is a no-code development platform (NCDP) that enables users to create software applications with just a simple description. By eliminating the need for coding expertise, our AI enables anyone from beginners to professionals to generate bespoke applications on the fly - ranging from simple utilities to games.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.